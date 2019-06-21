شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب العربية في اليمن: بلغوا غريفيثس أن اتفاق ستوكهولم سقط الليلة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبابيل نت ـ ألمح مدير مكتب قناة العربية في اليمن حمود منصر، إلى انتهاء اتفاق استوكهولم الذي شهدته السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وقال منصر عبر تويتر “‏بلغوا غريفيثس، أن اتفاق ستوكهولم سقط الليلة، بقوارب الحوثي المفخخة في موانئ إعادة الانتشار الأحادي الجانب التي شهد لها غريفيثس ولوليسغارد زورا، وضللا المجتمع الدولي”.

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وأضاف “سقطت ذريعتهما الإنسانية بتعليق برنامج الغذاء العالمي أعماله في مناطق الإنقلابيين، وأنكشف طموح غريفيثس الشخصي”.

وأعلن صباح اليوم الجمعة، قصف أهداف عسكرية حوثية نوعية شمال الحديدة، وطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال التحالف إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة، وأن المليشيا الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في اعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.