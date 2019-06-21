وزير الداخلية يؤكد على أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية ودعم مؤسسات الحكومة الشرعية وتمكينها من أداء دورها، في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وجدد وزير الداخلية الميسري خلال لقائه، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل والوفد المرافق له، تأكيد بلادنا على متانة العلاقات بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك ومكافحة الارهاب لما من شأنه الاسهام في تطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها واستتباب الأمن بالمحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الميسري في اللقاء الذي حضره المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية ميري آيلين ديفيت، ورئيس القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة نيكول مانز بعزاوي " أن الانتقاص من دور الحكومة الشرعية ومؤسساتها لا يخدم الا إيران وأدواتها والجماعات الارهابية"، مؤكد بان دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من أداء دورها هو السبيل الأمثل لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن .

وجدد الميسري، حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها ميليشيا الانقلاب.

واستعرض الوزير الميسري، أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها اليمن وفي مقدمتها الإرهاب، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية في إطار بناء الأجهزة الأمنية ومكافحة الارهاب بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية حتى تتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه .

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كما ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مع السفير الأمريكي آخر تطورات الأوضاع على مختلف الأصعدة والمجالات .

من جانبه جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، مؤكداً أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود المبذولة لإيقاف الحرب وإحلال السلام، مشيدا بخطوات الحكومة الشرعية ومواقفها والتزامها بتحقيق السلام المستدام باليمن.

وأكد هنزل حرص واشنطن على تفعيل دور مؤسسات الحكومة الشرعية وتمكينها من أداء دورها، لما من شأنه بأن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية في إطار إرساء دعائم الامن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في ظل الظروف الصعبة، مبدياً استعداد بلاده تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة الداخلية ومساندتها في تأدية مهام عملها وجهودها في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء مدير الادارة العامة لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية العميد أحمد الظاهري.