شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات لأبناء محافظة الجوف للمطالبة بتوفير الكهرباء والغاز المنزلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ ابناء محافظة الجوف اليوم وقفة احتجاجيه مطالبة السلطة المحلية الشرعية في محافظة الجوف بتوفير مادة الديزل ألكافي للمزارعين ولمحطة كهرباء الحزم عاصمة المحافظة. كما طالب أبناء المحافظة المحتجين بتوفير مادة الغاز المنزلي وفتح البنك المركزي المقفل منذو أربع سنوات. وتأتي هذه الوقفه بعد معاناة شديده جراء انقطاع المشتقات النفطية وغياب لجنة الرقابة والمحاسبة وعدم التوضيح من السلطة أين تذهب الإيرادات والضرائب التي يتم تحصيلها وتقدر بالمليارات سنوياً.

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