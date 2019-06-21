شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الامريكي يكشف حقيقة الوفد الذي زار عدن مؤخرا…وناشطون يسخرون من موقف الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سفير الولايات المتحدة الجديد لدى اليمن ان الوفد الامريكي الذي زار عدن خلال الايام الماضية بقياده برئاسة السفير الامريكي الاسبق” جيرالد فرستاين”، هم مواطنين عاديين و لا يمثلون الادارة الامريكية.

واضاف كريستوفر هنزل خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب لقاءه رئيس الوزراء د. معين عبدالملك في قصر معاشيق وحضرته عدن تايم: أن زيارته إلى العاصمة عدن، اليوم، هي اول زيارة له إلى اليمن كسفير منذ عام 1999م.

وتابع قائلا: خلال وصولي الى هنا اليوم ادرك ان جمال اليمن مازال كما عرفته من قبل، ومازالت العلاقات بين شعبينا غير متغيرة ونلتزم بالعمل مع الحكومة الشرعية لضمان مستقبل مشرق لكل اليمنيين.

واثارت تصريحات السفير الامريكي موجه من الضحك على موقف الانتقالي الذي عمل لزيارة السفير الامريكي السابق شان كبير

