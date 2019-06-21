شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الامريكي يكشف حقيقة الوفد الذي زار عدن مؤخرا…وناشطون يسخرون من موقف الانتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال سفير الولايات المتحدة الجديد لدى اليمن ان الوفد الامريكي الذي زار عدن خلال الايام الماضية بقياده برئاسة السفير الامريكي الاسبق” جيرالد فرستاين”، هم مواطنين عاديين و لا يمثلون الادارة الامريكية.
واضاف كريستوفر هنزل خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب لقاءه رئيس الوزراء د. معين عبدالملك في قصر معاشيق وحضرته عدن تايم: أن زيارته إلى العاصمة عدن، اليوم، هي اول زيارة له إلى اليمن كسفير منذ عام 1999م.
وتابع قائلا: خلال وصولي الى هنا اليوم ادرك ان جمال اليمن مازال كما عرفته من قبل، ومازالت العلاقات بين شعبينا غير متغيرة ونلتزم بالعمل مع الحكومة الشرعية لضمان مستقبل مشرق لكل اليمنيين.
واثارت تصريحات السفير الامريكي موجه من الضحك على موقف الانتقالي الذي عمل لزيارة السفير الامريكي السابق شان كبير
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الامريكي يكشف حقيقة الوفد الذي زار عدن مؤخرا…وناشطون يسخرون من موقف الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.