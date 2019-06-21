شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"” ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة: 607 خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 500 خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً الوصول الساعة 10:15 صباحاً. رقم الرحلة: 501 خط الرحلة: جدة – سيئون. الإقلاع الساعة 11:30 ظهراً الوصول الساعة 13:45 ظهراً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون – القاهرة. الإقلاع الساعة 14:45 ظهراً الوصول الساعة 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. Advertisements الإقلاع الساعة 03:00 صباحاً الوصول الساعة 07:30 صباحاً. رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن- جدة. الإقلاع الساعة 09:00 صباحاً الوصول الساعة 11:00 ظهراً رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة – عدن. الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً الوصول الساعة 14:30 ظهراً. رقم الرحلة: 600 خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع الساعة 15:30 عصراً الوصول الساعة 18:00 مساء. رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عدن- مومباي. الإقلاع الساعة 07:00 صباحاً الوصول الساعة 13:30 ظهراً. رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي – عدن. الإقلاع الساعة 15:00 عصراً الوصول الساعة 16:30 مساء .

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