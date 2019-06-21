اخبار الخليج / اخبار اليمن

ماذا يعني عودة نائب الرئيس الى مأرب في ظل الاحتقان في شبوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني عودة نائب الرئيس الى مأرب في ظل الاحتقان في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما ان تم الاعلان عن  انباء وصول نائب الرئيس علي محسن الأحمر إلى محافظة و مدينة مأرب وقيامه بعقد  اجتماعاً مع قيادات عسكرية حتى اصبح الشارع اليمني يتساءل ماذا يعني عودته .

حيث قالت مصادر من الشرعية للمشهد اليمني ان عودة نائب الرئيس إلى مدينة مأرب جاءت لمتابعة الأحداث في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وان عودته ستكون صمام امام للاوضاع من التفجر وترك المعركة الكبرى مع الحوثي حيث ان الرجل يحظى بشعبية كبرى لدى كافة الاوساط القبلية في محافظة شبوه شرق اليمن

Advertisements

من جهة اخرى حذرت مصادر مقربة من الانتقالي من ان عودة نائب الرئيس معناه  انه قد يقوم بتفجير الوضع العسكري في مدينة عتق  من خلال إرسال تعزيزات متفرقة وسرية إلى شبوة لدعم القوات التي يتهم الانتقالي والنخبة الشبوانيه انها تعلن الولاء له

يذكر ان نائب الرئيس يعتبر من الشخصيات التي لها سطوة عسكرية في الجيش اليمني منذ سنوات طويلة وقبل الانقلاب الحوثي في 2015

ومع كل ذلك يرى اليمنيون ان تكون لعودة محسن لمأرب هو عودة للامن والسلام الذي يريده اليمنيون في المناطق المحررة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يعني عودة نائب الرئيس الى مأرب في ظل الاحتقان في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا