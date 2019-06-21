شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني عودة نائب الرئيس الى مأرب في ظل الاحتقان في شبوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ما ان تم الاعلان عن انباء وصول نائب الرئيس علي محسن الأحمر إلى محافظة و مدينة مأرب وقيامه بعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية حتى اصبح الشارع اليمني يتساءل ماذا يعني عودته .
حيث قالت مصادر من الشرعية للمشهد اليمني ان عودة نائب الرئيس إلى مدينة مأرب جاءت لمتابعة الأحداث في مدينة عتق بمحافظة شبوة.
وان عودته ستكون صمام امام للاوضاع من التفجر وترك المعركة الكبرى مع الحوثي حيث ان الرجل يحظى بشعبية كبرى لدى كافة الاوساط القبلية في محافظة شبوه شرق اليمن
من جهة اخرى حذرت مصادر مقربة من الانتقالي من ان عودة نائب الرئيس معناه انه قد يقوم بتفجير الوضع العسكري في مدينة عتق من خلال إرسال تعزيزات متفرقة وسرية إلى شبوة لدعم القوات التي يتهم الانتقالي والنخبة الشبوانيه انها تعلن الولاء له
يذكر ان نائب الرئيس يعتبر من الشخصيات التي لها سطوة عسكرية في الجيش اليمني منذ سنوات طويلة وقبل الانقلاب الحوثي في 2015
ومع كل ذلك يرى اليمنيون ان تكون لعودة محسن لمأرب هو عودة للامن والسلام الذي يريده اليمنيون في المناطق المحررة
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