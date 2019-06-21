شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: إيران دولة جارة والحوار البناء الحل الوحيد لأزمة الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن إيران دولة جارة لمنطقة الخليج، وإن كانت هناك خلافات سياسية بينها وبين بعض الدول الخليجية، فيجب النظر في تلك الخلافات بشكل بناء يدعو إلى الحوار والمفاوضات لإنهاء مثل تلك الخلافات”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني تيودور ميليشكانو، عقب جلسة مباحثات ثنائية رسمية بالعاصمة بوخارست التي يزورها الوزير القطري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأكد آل ثاني على “ضرورة أن يكون هناك تعايش سلمي بين دول الخليج وإيران، قائلا إن “تغيير الجغرافيا ليس في يد أي دولة، وأن الجوار مع إيران جوار جغرافي”.

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وقال آل ثاني إن حل الأزمة الخليجية “عبر حوار بناء وغير مشروط وبعيداً عن المزايدات السياسية يشكل “الحل الوحيد”.

ومنذ أكثر من عامين، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وجدد آل ثاني إدانة الدوحة لاستهداف السفن، معتبرا أن ذلك “عمل مضر بأمن المنطقة والطاقة ليس في منطقة الخليج فقط، وإنما في أنحاء العالم كافة”.

ولفت إلى أن موقف قطر ثابت من حيث التأكيد على أن الأزمات يجب أن تحل بالحوار البناء.