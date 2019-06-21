شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية والامارات حذرتهما فيها من المضي في تقسيم اليمن والاستحواذ عليه.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “جربوا وسترون اما يمن قوي مستقل وموحد ومستقر او لا شيء في الجوار”.

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وأضافت كرمان: تهجوا هذه الخلاصة ففيها منافع لكم.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.