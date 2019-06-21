شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يمني: حان وقت مغادرة الصمت وتوجيه هذه الرسالة للتحالف! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال برلماني يمني إن على جميع القادة اليمنيين مغادرة مربع الصمت وتوجيه رسالة إلى التحالف العربي بعدم السماح له بالانحراف عن أهدافه في اليمن.

وأضاف عضو مجلس النواب علي عشال: “حان الوقت آن يغادر القادة الرسميين والحزبيين واعضاء مجلس النواب واعضاء الحكومة مربعات الصمت”.

ويأتي تعليق عشال في ظل توترات تشهدها العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)؛ شبوة (شرق) وأرخبيل سقطرى الواقعة على المحيط الهندي، بين قوات مدعومة من دولة الامارات وأخرى موالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

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واعتبر عشال أن ما يجري اليوم من حالة صمت وصفها بـأنها “عجيبة”، “وركون من كل طرف ان غيره معني بتصحيح الوضع المختل يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء”.

وأكد عشال أنه “لن يرتدع اي عابث بأمن واستقرار اليمن مالم يقف الجميع صفاً واحداً ويقولوها بالفم المليان: لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية ان ينحرف عن اهداف هذا التحالف”.

ودخل اليمن في أتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.