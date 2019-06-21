شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات صارمة على تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية [وثيقة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن اتخاذ البنك اجراءات “صارمة” على تحويلات المغتربين اليمنيين وخاصة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن الاجراءات الصادرة عن البنك المركزي وراء الاضراب الذي أعلنته جميع الصرافين اليمنيين منذ يوم أمس.

وأغلقت أغلب محال وشراكة الصرافة أبوابها أمام المتعاملين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت أسعار صرف العملية المحلية [الريال] اضطراباً بين الهبوط والصعود منذ اعلان جمعية الصرافين الاضراب الشامل.

وسجل سعر الصرف في تداولات، اليوم، 560 ريالاً للدولار الواحد، و149 ريالاً مقابل الريال السعودي.

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وألزم تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، الإدارة العامة للنقد الاجنبي وشؤون الصرافة – حصل “المشهد اليمني” على نسخة منه – كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن باتخاذ اجراءات الامتثال اللازمة عند استقبال التحويلات من المغتربين اليمنيين في السعودية، وفق المتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وشدد التعميم على شركات الصرافة بموافاة البنك بقوائم المغتربين غير الملتزمين بشروط واجراءات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وبحسب ما أظهرته الوثيقة الرسمية، فإن الخطوة التي أقدم عليها البنك جاء بناء على “تفاهمات” مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية وملاحظات “أمنية” من قبلهم.

وبلغت تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج حوالي 3.4 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع العام الجاري.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.