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التحالف العربي يحبط غارات جوية حوثية تستهدف الملاحة الدولية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، عن إحباط عملية إرهابية كانت تستعد ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذها في المياه الدولية .

وقال التحالف العربي في بيان رصده "الخليج 365" أن مقاتلات التحالف العربي قصفت اهدافاً عسكرية تابعة للميليشيا المدعومة من إيران في شمال محافظة الحديدة .. موضحاً أن الأهداف التي قصفتها شملت قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية .

وأكد التحالف أن الإستهداف الجوي تم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية .. متهماً ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتخاذ مواقع مدنية شمال الحديدة كمراكز لإنطلاق عملياتها .

وأضاف التحالف العربي أنه مستمر في تحييد القدرات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي .. داعياً المدنيين إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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