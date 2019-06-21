التحالف العربي يحبط غارات جوية حوثية تستهدف الملاحة الدولية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، عن إحباط عملية إرهابية كانت تستعد ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذها في المياه الدولية .

وقال التحالف العربي في بيان رصده "الخليج 365" أن مقاتلات التحالف العربي قصفت اهدافاً عسكرية تابعة للميليشيا المدعومة من إيران في شمال محافظة الحديدة .. موضحاً أن الأهداف التي قصفتها شملت قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية .

وأكد التحالف أن الإستهداف الجوي تم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية .. متهماً ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتخاذ مواقع مدنية شمال الحديدة كمراكز لإنطلاق عملياتها .

وأضاف التحالف العربي أنه مستمر في تحييد القدرات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي .. داعياً المدنيين إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة .