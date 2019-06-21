أول رد من الحكومة على قرار برنامج الأغذية العالمي تعليق نشاطه في مناطق الميليشيات

أعربت الحكومة اليمنية عدن إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام مليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن.

وحملت وزارة الخارجية في بيان لها، المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر، اليوم الخميس، بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف تؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وأكدت ان استمرار تعنت الحوثيين وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.

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وقال البيان:" ان الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل مليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من اجل العدول عن عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.

وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسيل مهمته النبيلة من اجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة أبناء اليمن في كل إرجاء البلاد.