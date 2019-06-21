لملس يشيد بدور أبناء الجنوب في الخارج وإسهاماتهم في دعم القضية

أشاد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، بدور أبناء الجنوب في الخارج، وإسهاماتهم في دعم ثورة شعب وقضية شعب الجنوب ومقاومته .

جاء ذلك خلال لقاءه في المملكة العربية السعودية، الخميس، وفد الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية، برئاسة الشيخ عبدالله الحضرمي .. لافتاً إلى أن أبناء الجنوب في الخارج، كانوا سبّاقين في دعم الثورة السلمية من خلال تكفلهم بدعم الفعاليات السلمية وعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء .

وأكد لملس، على أن المجلس الانتقالي، يُقدر عالياً دور وجهود أبناء الجنوب في الخارج في خدمة قضية وطنهم، أكان من خلال دعمهم السخي، أو عبر إسنادهم له إعلامياً ومعنوياً، وتحديداً عبر ثقلهم المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت لملس إلى أن المجلس الانتقالي، يضع الاهتمام بجنوبيي الخارج في مقدمة اهتماماته، كونهم جزء أساسي ومهم من نسيج المجتمع الجنوبي الواحد.

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بدورهم شكر أعضاء وفد الجالية الجنوبية في المملكة الشقيقة للأخ الأمين العام، حسن استقباله، مؤكدين التفافهم حول المجلس الانتقالي الجنوبي، وثقتهم به كحامل أمين وصادق لقضية شعبنا.

وأشار وفد الجالية الجنوبية إلى استمرار مواقفهم الداعمة لشعبهم وقضية وطنهم بأقصى ماهو متاح لهم باعتبار هذا أقل واجب يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز.

حضر اللقاء الجالية الجنوبية عن وفد الجالية الأخوة، عوض سالم علي القميشي، وغسان محمد صالح عيسى، و بسام راجح حلبوب، و نبيل محمد، و سمير خالد مثنى، و سالم سالمين المعاري، و محمد عبدربه حسن الكازمي .