برنامج الأغذية العالمي يعلق جزئياً عملياته الإغاثية في مناطق الميليشيات

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن بدء تعليق عملياته الإنسانية الإغاثية بشكل جزئي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وحدد البرنامج في بيان صادر عنه، اليوم، تعليق عملياته في العاصمة صنعاء الخاضعة لشيطرة الميليشيات .. موضحاً أن هذا القرار جاء بعد توقف مفاوضات مطولة مع الميليشيات حول اتفاق لوضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض أكثر الناس ضعفا في اليمن .

وأكد البرنامج أنه سيواصل برامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق .. متهماً الميليشيات بإستغلال هذه المساعدات للتربح وتحويله بعيداً عن المستحقين .

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وأوضح أن البرنامج يسعى من هذه الإجراءات إلى الإتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وأشار البرنامج إلى أن سلامة عملياته الإنسانية معرضة للتهديد وأنه تم الإضرار بمسؤوليات البرنامج تجاه من يساعدهم على الرغم من المخاطبات المستمرة للميليشيات بهذا الشأن .. مضيفاً أن البرنامج على إستعداد لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق يحدد هوية المستفيدين المستقلين ويضمن وصول المساعدات إليهم .

وتوقع البرنامج أن يتضرر من التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الغذائية 850 الف شخص .