شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقي يكشف عن تقاعس الشرعية في حضور مؤتمر برلماني عالمي باسكتلندا حضره الحـوثيون والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط الحقوقي اليمني نصر العيسائي عن تقاعس من قبل الشرعية للمشاركة في مؤتمر برلماني عالمي حول الأزمة في اليمن ، بمقابل حضور لمليشيات الانقلاب الحوثية.
وقال العيسائي في منشور له عبر حسابه على فيسبوك : “غياب تام للشرعية اليوم في المؤتمر البرلماني المشترك الثاني حول الأزمة في جهة اليمن والذي يعقد الآن في اسكتلندا”.
مضيفاً : ولم يكلفون أنفسهم – اي الشرعية – بإرسال حتى مندوب ، بينما الانقلابيين الحوثيين حضر عدد من مندوبيهم وقناتين فضائيتين تابعه لهم.
وتساءل العيسائي : “كيف سيفسر ذلك البرلمانيين والقادة السياسيين ومجموعة من المنظمات الدولية من مختلف أنحاء أوروبا؟!”.
وتعليقا على ذلك قال : “الشرعية من فشل إلى فشل وكله بسبب السيطرة الإخوانية”.
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