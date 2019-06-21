شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقي يكشف عن تقاعس الشرعية في حضور مؤتمر برلماني عالمي باسكتلندا حضره الحـوثيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط الحقوقي اليمني نصر العيسائي عن تقاعس من قبل الشرعية للمشاركة في مؤتمر برلماني عالمي حول الأزمة في اليمن ، بمقابل حضور لمليشيات الانقلاب الحوثية.

وقال العيسائي في منشور له عبر حسابه على فيسبوك : “غياب تام للشرعية اليوم في المؤتمر البرلماني المشترك الثاني حول الأزمة في جهة اليمن والذي يعقد الآن في اسكتلندا”.

مضيفاً : ولم يكلفون أنفسهم – اي الشرعية – بإرسال حتى مندوب ، بينما الانقلابيين الحوثيين حضر عدد من مندوبيهم وقناتين فضائيتين تابعه لهم.

وتساءل العيسائي : “كيف سيفسر ذلك البرلمانيين والقادة السياسيين ومجموعة من المنظمات الدولية من مختلف أنحاء أوروبا؟!”.

وتعليقا على ذلك قال : “الشرعية من فشل إلى فشل وكله بسبب السيطرة الإخوانية”.

