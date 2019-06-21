شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الصرافة تعلق إضرابها بعد اجتماع مشترك (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين، مساء اليوم الخميس، اضرابها حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بعد أن بدأت بتنفيذه قبل يومين احتجاجاً على التعسفات التي تتعرض لها من قبل البنك المركزي بصنعاء وعدن، وحملات النهب والسطو.

وأوضحت الجمعيتان عقب اجتماع مشترك، اليوم الخميس بصنعاء، خرج ببيان، تلقى" المشهد اليمني " نسخة منه، أن قرار تعليق الاضراب جاء استجابة من قبل الجمعيتين للمناشدات التي وجهتها المنظمات الإغاثية بتعليق الاضراب حرصاً على استمرار قنوات تحويل المساعدات للحالات الانسانية الطارئة والمحتاجين.

وأشار البيان الى أن الجمعيتين منحت البنك المركزي في صنعاء وعدن فرصة لمراجعة سياساتهما وإعادة النظر في الاجراءات التي قاما بها تجاه المؤسسات المالية والمصرفية، مهددين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة نهاية الشهر الجاري.

وتواجه شركات الصرافة تعسفات وإجراءات متناقضة من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن، يصعب من خلالها إرضاء أي من الطرفين النقيضين.

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