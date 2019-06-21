شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ”فاو”: تهديدات الجراد الصحراوي في اليمن ماتزال مرتفعة [ترجمة خاصة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت منظمة الاغذية والزراعة “فاو” التابعة للامم المتحدة من استمرار تهديد “الجراد الصحراوي” للمحاصيل الزراعية في اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان حالة عن “الجراد الصحراوي” – ترجمه للعربية “المشهد اليمني” – أسراب الجراد التي اجتاحت اليمن، وضعت بيضها في المناطق بين مأرب ومديرية الحزم في الجوف، وبالقرب من مديرية بيحان بمحافظة شبوة (شرق البلاد).

وقالت المنظمة إنه شوهدت العديد من أسراب “الناضجة” في الأيام القليلة الماضية في جميع أنحاء المرتفعات الوسطى وكذلك على الساحل الجنوبي بالقرب من عدن.

وتوقعت منظمة “فاو” تزايد كمية البيض التي يضعها الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية وبعض المناطق على الساحل بالقرب من عدن وربما على ساحل البحر الأحمر الشمالي.