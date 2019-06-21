شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ”فاو”: تهديدات الجراد الصحراوي في اليمن ماتزال مرتفعة [ترجمة خاصة] والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذرت منظمة الاغذية والزراعة “فاو” التابعة للامم المتحدة من استمرار تهديد “الجراد الصحراوي” للمحاصيل الزراعية في اليمن.
وأوضحت المنظمة في بيان حالة عن “الجراد الصحراوي” – ترجمه للعربية “المشهد اليمني” – أسراب الجراد التي اجتاحت اليمن، وضعت بيضها في المناطق بين مأرب ومديرية الحزم في الجوف، وبالقرب من مديرية بيحان بمحافظة شبوة (شرق البلاد).
وقالت المنظمة إنه شوهدت العديد من أسراب “الناضجة” في الأيام القليلة الماضية في جميع أنحاء المرتفعات الوسطى وكذلك على الساحل الجنوبي بالقرب من عدن.
وتوقعت منظمة “فاو” تزايد كمية البيض التي يضعها الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية وبعض المناطق على الساحل بالقرب من عدن وربما على ساحل البحر الأحمر الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة ”فاو”: تهديدات الجراد الصحراوي في اليمن ماتزال مرتفعة [ترجمة خاصة] لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.