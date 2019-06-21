شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط خطير لاغتيال هذا المسئول الكبير المقرب من الرئيس ’’هادي‘‘(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة يمنية أن أجنحة الفساد في اليمن تقود مخطط لاغتيال مسؤول كبير مقرب من الرئيس هادي.

وكشفت المصادر في تصريح الى “المشهد اليمني” عن مخطط تقوده بعض أجنحة الفساد في اليمن للإقدام على اغتيال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد نتيجة قيادته لعملية تصحيحية لاستعادة الكتلة النقدية وتعافي الاقتصاد الوطني.





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وأوضحت المصادر ان الخطوات التي اتخذها معياد منذ توليه محافظ البنك، تأتي في سبيل تفعيل دور البنك وفروعه في كافة محافظات الجمهورية وايقاف العبث بالمال العام منذ سنوات والذي ظل في خارج اطار النظام والقانون؛ ما ادى الى تدهور العملة الوطنية وانهيار الاقتصاد الامر الذي لم يرق لأقطاب الفساد المستفيدة من الوضع المنفلت خلال سنوات الحرب في اليمن، استغلالا لمعاناة المواطنين والتي شعرت بفقدانها لمصالحها وبدء عملية تجفيف انابيب فسادها وعبثها لما فيه خير اليمن ومصلحته العليا.

وكان نشطاء على الفيسبوك، أنشأوا صفحة “فساد معياد” تختص بكشف الفساد و الفاسدين وعلى رأسهم مهندس الفساد حافظ فاخر معياد، كما جاء في الصفحة.

وأكد بيان، منشور على الصفحة الممولة ذاتها، أنها ستستمر في مواجهة ما اسمته سرطان فساد معياد، وتلقت دعم وتضامن من قيادات كبيرة وشخصيات بارزة في الدولة.