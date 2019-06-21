شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث سقطرى وشبوة .. الإمارات تتخلى عن أهداف التحالف العربي وتعلن هذا الموقف بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع كل الصفعات المتوالية للمليشيات التابعة لأبوظبي في المحافظات اليمنية الجنوبية يخرج مسؤولون إماراتيون بتصريحات مستفزة بين الحين والآخر، تكشف الهدف الحقيقي الذي تسعى الإمارات لتحقيقه في اليمن، في مخافة واضحة واضحة لأهداف التحالف العربي، الذي

فبعد الصفعة الأخيرة التي تلقتها الإمارات في جزيرة سقطرى ومدينة عتق بمحافظة شبوة ، خلال اليوم الماضيين، خرج نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، بتغريدات جديدة يؤكد الموقف الثابت للإمارات من الوحدة اليمن

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وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها محرر "ناس تايمز" إن “عودة دولة الجنوب العربي بناء على رغبة ابنائها قبل احتلالها من اليمن الشمالي مطلب شرعي.

وأضاف خلفان، “لماذا يحرم أهل الجنوب من إستعادة دولتهم كما كانت.؟؟؟ لاشك هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة…بينما لايراها الشمالي”.