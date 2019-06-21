شكرا لقرائتكم خبر عن عشال :حان الوقت ان يغادر الجميع مربع الصمت تجاه مايحدث في اليمن. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي المعروف علي حسين عثمان عشال انه حان الوقت آن يغادر القادة الرسميين والحزبيين واعضاء مجلس النواب واعضاء الحكومة مربعات الصمت ؟
واضاف معلقا على التطورات الاخيرة في جنوب اليمن :" ما يجري اليوم من حالة صمت عجيبة ، وركون من كل طرف ان غيره معني بتصحيح الوضع المختل يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء
لن يرتدع اي عابث بأمن واستقرار اليمن مالم يقف الجميع صفاً واحداً ويقولوها بالفم المليان
لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية ان ينحرف عن اهداف هذا التحالف
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