وفد من الإنتقالي يشارك في المؤتمر البرلماني حول اليمن باسكتلندا

شارك وفدٌ من ممثلي الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المؤتمر البرلماني المشترك الثاني حول اليمن، والذي عقد على فترتين في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة، ومدينة غلاسكو في المملكة المتحدة اليوم الخميس، بحضورعددٍ من البرلمانيين والقادة السياسيين ومجموعة من المنظمات الدولية من مختلف أنحاء أوروبا.

وناقش المؤتمر الذي عقد على فترتين الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن، وكيفية الوصول إلى السلام ووقف الحرب في جهة اليمن.

وأكد ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي خلال مداخلاتهم ومشاركاتهم على ضرورة إشراك الجنوب وممثله المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات قادمة للأمم المتحدة حول الأزمة في اليمن، مشيرين إلى فشل أي حل للأزمة في جهة اليمن إذا لم يتضمن حل عادل للقضية الوطنية الجنوبية وبما يرتضيه الشعب الجنوبي.

Advertisements

وفي الكلمات التي ألقاها عدد من البرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية أشار الجميع إلى ضرورة إشراك الجنوب وممثله المجلس الانتقالي الجنوبي في مسارات السلام لضمان الوصول إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.

ومن جانبه أكد السفير البريطاني لدى اليمن، السيد مايكل آرون على أهمية إيجاد حل سياسي للازمة اليمنية، وأكد على دعم جهود المبعوث الامني وتقدير توجه المبعوث نحو السعي لإيجاد خطوات بناء للثقة بما في ذلك ما تظمنته اتفافية ستوكهولم، وأشار إلى أنه لا بد من التوجه نحو عملية سلام شاملة تتناول كل المشاكل العالقة بما في ذلك القضية الجنوبية.

ترأس الوفد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.