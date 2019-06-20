عدن .. مدير الكهرباء يشدد على ضرورة رفع أداء تحصيل مديونية الإستهلاك

شدد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، مجيب الشعبي، على ضرورة رفع أداء تحصيل مديونية الإستهلاك .

جاء ذلك خلال ترأسه أجتماع مع قيادة وموظفي المنطقة الاولى في عدن، بحضور مدير المنطقة الاولى م. ياسين عبدالكريم ونائب مدير منطقة الاولى م. سالم الوليدي وقيادات الدائرة التجارية، وأحمد المظفري مدير المتابعة في المنطقة الأولى، لمناقشة جملة من القضايا التي تصب في الحفاظ على الشبكة ومواصلة تنفيذ حملة تحصيل الإيراد.

وحث مجيب الشعبي قيادة المنطقة على إعطاء الأولوية لرفع الأداء لمواجهة زيادة الاحمال خلال الصيف، وتفعيل تسديد المديونية وتسهيل عملية السداد للمواطنين، بما يسهم في قدرة المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها، موجها بتسخير كافة الإمكانيات للصيانة بما يسهم في الحفاظ على مولدات الكهرباء والشبكة.

من جانبهم أشادت قيادة وموظفي المنطقة الاولى بالدور الكبير لقيادة المؤسسة والعاملين فيها سيما في ظل الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة التي تعيشها عدن .. منوهين بما قام به قيادة المنطقة وفنييها أثناء هطول الإمطار وإعادة المنظومة الى الوضع السابق للإمطار.