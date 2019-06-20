شبوة .. لجنة وساطة محلية تنجح في إيقاف إشتباكات عتق

نجحت لجنة وساطة محلية، اليوم الخميس، في إيقاف الإشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة خلال الساعات الماضية بين قوات النخبة الشبوانية وعناصر من قوات الجيش التابع للشرعية إثر خلاف حول تأمين المرافق الحيوية في المدينة .
وقالت مصادر محلية، أن لجنة الوساطة تمكنت من الوصول إلى إتفاق يقضي بالتهدئة لمدة 5 أيام، حتى عودة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو من رحلة علاجية في مصر، على أن تتولى إدارة أمن عتق مسؤولية الملف الأمني، ورفع كافة الترتيبات التي تم استحداثها خلال اليومين الماضيين .
وأشارت المصادر إلى أن الإتفاق نص على إيقاف تنفيذ أي عمليات مشتركة كانت تتم من قبل بين إدارة الأمن واللواء 21 للجيش اليمني .
وتعود المشكلة بين الطرفين إلى خلاف حول المسؤولية عن حماية المنشآت في المنطقة، حيث يدعي كل طرف أحقيته بتولي هذه المهمة، بينما يقول الجنوبيون إنهم الأجدر بحماية مدينتهم ويطالبون من يصفونهم بالقوات الشمالية بالخروج منها.
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