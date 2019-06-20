العمالقة تتصدى لهجوم حوثي غرب التحيتا بالحديدة

تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم شنته عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع قوات ألوية العمالقة في المناطق الواقعة بأطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة . وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا بأن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي شنّت هجوماً مسلحاً على مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وبالقذائف المدفعية والصاروخية . وأضافت المصادر بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الهجوم الحوثي صاحبه قصف عنيف واستهداف مكثف بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ، واستخدمت خلالها قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وعيار 82 وبقذائف آر بي جي وقذائف بي 10 وقذائف مدفعية الهاوزر . كما أستخدمت الميليشيات في هجومها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومنها سلاح م.ط عيار 23 والأسلحة من عيار 14.5 وسلاح عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا والبرجنيف وبالأسلحة الخفيفة والأسلحة القناصة . وأردفت المصادر أن ألوية العمالقة تمكنت من التصدي لتلك المجاميع الحوثية وكسروا هجوم المليشيات وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى وألحقوا بها خسائر فادحة في العتاد والمعدات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار إلى مناطق بعيدة تتمركز فيها قواتهم .

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