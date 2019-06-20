مسؤول في وزارة الداخلية يكشف حقيقة إستقالته من منصبه

كشف وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله يحي جابر، حقيقة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حول إستقالته من منصبه .

وقال في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام، "ننفي هذا الخبر المزعوم جملة وتفصيلا، ونستغرب من تداول البعض له، لكننا نفهم بكل تأكيد المقاصد والأهداف السيئة من وراءه وفي هذا الوقت بالتحديد" .. مؤكداً أن هذه الأقاويل الكاذبة والإدعاءات المغرضة تستهدف وحدة الصف القيادي في وزارة الداخلية خاصة في المرحلة الحالية التي يسود فيها التفاهم والانسجام التام بين قيادات الوزارة أكثر من أي وقت مضى، وتقوم على أساس وحدة القرار والاحتكام الى مرجعية واحدة .

وعبر الوكيل جابر عن فخره وتشرفه بالعمل تحت قيادة وزير الداخلية، أحمد الميسري، وإدارته النوعية لمفاصل العمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية .. منوهاً أن وزارة الداخلية باتت اليوم في الصدارة وكأول وأفضل المؤسسات الحكومية من حيث فاعلية الأداء وجدية العطاء الذي يصب دائما في مصلحة الوطن والمواطنين .