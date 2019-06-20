هاني بن بريك يسخر من جيش الإصلاح ويشبهه بـ"فيل أبرهة"

سخر نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، من جيش الشرعية المرابط في نهم على تخوم العاصمة صنعاء منذ سنتين دون أن يحقق أي تقدم بإتجاهها لتحريرها من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، أن بعض الجيوش تتشبه بفيل أبرهه لما قرب من مكة وهي في الشمال بالنسبة له وهي هدفه الذي جهز له رفض وإذا وجه للجنوب هرول .

وأضاف أن الفرق هو أن الفيل بأمر الله وتعظيم لحرمات الله هرول للخلف، أما هذه الجيوش فبأمر الحزب، في إشارة لحزب الإصلاح، توقفت عن صنعاء وهرولت لانتهاك الحرمات في الجنوب.

وتتمركز ألوية تابعة لقوات الشرعية منذ سنتين على تخوم العاصمة صنعاء من جهة الشرق، لكنها لم تحقق أي تقدم، في وقت يتم إرسال قوات عسكرية تابعة للشرعية إلى مناطق مثل شبوة وسقطرى المحررتين لإفتعال المشكلات مع قوات الشرطة المحلية .