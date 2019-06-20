قوات الجيش تكسر هجوماً للمليشيا الانقلابية جنوب الحديدة

صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر ميدانية ان مليشيا الحوثي الانقلابية، هاجمت مواقع الجيش، بأطراف مديرية التيحتا جنوب الحديدة. وأفكدت المصادر ان قوات الجيش أفشلت هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش الوطني بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.

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