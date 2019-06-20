باكريت يناقش مع مركز الملك سلمان جوانب الدعم الانساني للمهرة

التقى محافظ محافظة المهرة، راجح سعيد باكريت، اليوم الخميس، مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله العنقري، وناقش معه جوانب الدعم التي يقدمها المركز لمحافظة المهرة وأبنائها في الجوانب الإغاثية والإنسانية والتنموية .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة آلية عمل المركز في تنظيم الرحلات العلاجية للمرضى إلى الخارج والحجاج والمعتمرين وكيفية توزيع المساعدات للمستفيدين.
وخلال اللقاء، ثمن باكريت دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة وأبنائها وحرصها على تنفيذ مشاريع حيوية وخدمية ساهمت في توفير كثير من الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
بدوره استعرض العنقري الجهود التي يبذلها المركز في المحافظة ضمن مهامه الإغاثية والإنسانية .. منوهاً بتعاون السلطات المحلية في تسهيل مهام وعمل المركز.
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