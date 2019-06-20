محافظ المهرة يشدد على ضرورة تحسين أداء المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين

عقد محافظ محافظة المهرة، راجح باكريت، اجتماعاً شد فيه على ضرورة تحسين مستوى الأداء للمكاتب التنفيذية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واستعرض المحافظ باكريت خلال ترأسه، اليوم الخميس، إجتماعاً للمكتب التنفيذي، الجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة في الجانبين الأمني التنموي والنتائج المحققة في مجالات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والطرق وغيرها .. موضحاً أنه تم التعاقد على شراء 17 ميجا وات وأن هناك خطة لإنشاء محطة كهرباء جديدة بقوة 40 ميجا بدعم من الحكومة السعودية الشقيقة .
وأضاف أنه تم توقيع عقود لتنفيد عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة 100 مليون دولار .
وكان الإجتماع قد ناقش تقارير عن حول نشاط مكتب الأشغال العامة والطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وصندوق النظافة والتحسين ومكتب السياحة.
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