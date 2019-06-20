هبوط جديد للريال أمام الدولار والسعودي في صنعاء

عاود الريال اليمني للهبوط امام العملات الاجنبية الدولار والسعودية في محلات الصرافة بصنعاء.

وقال مصرفيون في صنعاء إن العملات الاجنبية سعرها على النحول التالي:

شراء الدولار

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