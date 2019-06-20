الغرفة التجارية تناقش مع السفير الأمريكي الأوضاع الاقتصادية في البلاد

اجتمع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ونائبه سالم السعدي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، وناقشا طبيعة الأوضاع الاقت
صادية والتجارية والفرص الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الاقتصاد والتجارة بسبب استمرار حرب ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآثارها السلبية على حركة الاقتصاد والأنشطة التجارية.
كما جرى مناقشة مستوى الحركة الاقتصادية والأنشطة التجارية في الأسواق، وجهود ومعاملات استيراد وتصدير السلع والبضائع المختلفة ومدى سلاسة وإنسيابية الإجراءات البنكية المتصلة بالعمليات التجارية والاقتصادية.
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