مليشيا الحوثي.. تفرض ضرائب على القطاع الخاص وتوقف مخصصات المعاقين

تواصل مليشيا الحوثي فرض ممارسات تعمل على تضييق الخناق على المواطنين والموظفين في معيشتهم وراتبهم مستغلة سيطرتها على اجهزة الدولة والتلويح بالقوة على أي حالة رفض شعبية جراء ممارساتهم.

نهب القطاع الخاص:

وفي هذا الاطار قالت مصادر لـ الخليج 365، إن مليشيا الحوثي تواصل نهب أموال ورواتب القطاع الخاص في صنعاء وبقية المناطق غير المحررة.

وجاءت هذه المرة قيام مليشيا الحوثي بنهب القطاع الصحي والتجاري في شركات الادوية وذلك باسم ضرائب يتم استقطاعها من رواتب الموظفين.

أحد الموظفين في قطاع الادوية خاصة قال أن مليشيا الحوثي تقوم بخصم من راتبه بشكل شهري مبلغ وقدره 7500 ريال شهريا على راتبه البالع تسعين ألف ريال.

ولا يستطيع الموظفين الاحتجاج أو الاعتراض على هذه السرقة التي تطالهم في ظل غلاء جنوني للاسعار لأن المليشيا لا تتعامل مع من يرفضون الا بالقوة والسجن.

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توقيف مستحقات المعاقين:

وفيما يتعلق بمراكز تأهيل المعاقين بصنعاء قامت مليشيا الحوثي مؤخرا بوقف مخصصاتهم التي تأتي من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

ومنذ عامين وما تزال مليشيا الحوثي تعمل على توقيف مخصصات هذا المركز فيما كانت من قبل تصلهم المخصصات بشكل دائم.

وجاء ذلك وفقا لقرار اصدره وزير المليشيا في المالية على الرغم من أن إجمالي إیرادات الصندوق منذ 2015 وحتى نھایة 2018 بلغ أكثر من 12 ملیار ریال یمني (نحو 24 ملیون دولار أمیركي) وفقا لتقارير.

وكان الصندوق یقدم الخدمات العلاجیة والمساعدات المالیة قبل إیقاف حساباتھ لأكثر من 100 ألف معوق في البلاد، بالإضافة إلى تكفلھ بسداد الرسوم الدراسة لنحو 10 آلاف طالب طالبة في مختلف المستویات.