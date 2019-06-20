الأحزاب السياسية بشبوة تصدر بياناً بشأن التوتر العسكري في عتق (نصه)

طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة بوقف الاستحداثات العسكرية وفتح الطرقات واخلاء المباني والموسسات من المسلحين في عاصمة المحافظة.

كما طالبت أحزاب شبوة في بيان لها، القيادة السياسية والسلطة المحلية والتحالف العربي إلى العمل لوقف فوري لهذا الصراع وحقن دماء ابناء المحافظة .



نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيمالحمدلله القائل واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

تابعت الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة بقلق كبير التطورات الخطيرة التي شهدتها المحافظة وتحول مدينة عتق الى ساحة حرب وقتال وما تسببت فيه هذه الأحداث من ترويع للسكان وتعطيل للحياة وتعكير للسلم والسكينة في المدينة وأمام هذه التطورات الخطيرة فإن الأحزاب السياسية.

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وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تدعو جميع الأطراف الى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وسحب لجميع الاستحداثات العسكرية وفتح الطرقات واخلاء المباني والمؤسسات من المسلحين والجلوس الى طاولة الحوار وطرح كل نقاط الخلاف عليها والخروج بمواقف تصون الدماء.

ونؤكد على أن الخاسر الوحيد من هذا الصراع هي شبوة وابنائها ومن هنا نطالب القيادة السياسة والسلطة المحلية والاخوة في التحالف العربي الى وقف فوري لهذا الصراع وحقن دماء ابناء شبوة وعدم جعلها ساحة حرب لصراعات خاسرة.

كما نطالب جميع العقلاء من أبناء المحافظة الى التحرك العاجل والقيام بدورهم في الحفاظ على محافظتهم من الانزلاق في هذا الصراع الخاسر .

صادر عن مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة

20/6/2019م

