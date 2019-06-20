الفاو تدشن توزيع 500 مضخة في المهرة بتمويل سعودي إماراتي

ضمن مشروع سبل العيش الطارئ ، الممول من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، دشنت منظمة للاغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري توزيع 500 مضخة زراعية لـ500 اسرة في محافظة المهرة.

ويهدف الى تطوير وتحسين القطاع الزراعي الذي تضرر جراء إعصار لبان منذ منتصف أكتوبر 2018 ، والمساهمة في رفع المعاناة عن المزارعي .

وخلال التدشين، أشاد وكيل اول محافظة المهرة مختار بن عويض ، بدور منظمة الفاو في تحسين القطاع الزراعي بالمحافظة من خلال تنفيذها مشاريع تطويرية للقطاع في مختلف المجالات ضمن عملية التنسيق والتعاون المشترك .. مؤكدا بان السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التطويرية للقطاع الزراعي وتحسن من المستوى المعيشي لمزارعين .