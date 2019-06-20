البيضاء: المليشيا تقصف من جبل ثرة بصاروخ قرية عرفان

قصفت مليشيا الحوثي اليوم بصاروخ كاتيوشا من جبل ثراة بمديرية مديرية مكيراس، قرية عرفان التي على ميسرة الجبهة.

وقال سكان إن الصاروخ سقط في القرية وعلى مقربة من منازل المواطنين مما أدى إلى حصول حالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين.

وذكر السكان أن القصف لم يحدث أي خسائر في صفوف المواطنين ولله الحمد.

وفي المقابل تم الرد من قبل أبطال المقاومة على مصدر القصف ولازالت الإشتباكات بالإسلحة الثقيلة والمتوسطة وعمليات القنص بشكل متقطع بين أبطال المقاومة والمليشيات الحوثية.