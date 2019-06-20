هندسية العمالقة تفكك ألغاماً زرعها الحوثيون بمنازل المواطنين في الحديدة (فيديو)

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة من تفكيك ونزع عدد من الألغام كانت قد زرعتها مليشيات الحوثي في منازل المواطنين بمنطقة المسناء التابعة لمديرية الحالي جنوبي مدينة الحديدة قبل تحريرها على يد قوات العمالقة والقوات المشتركة العام الماضي.

وبعد تلقي الفرق الهندسية لنزع الألغام بلاغات من المواطنين بوجود عدد من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي توجهت الفرق الهندسية إلى المنطقة وباشرت عملية المسح وعثرت على عدد من الألغام الفردية التي زرعتها المليشيا في أماكن متفرقة من المنازل وتمكنت من نزعها.

وقال مصدر عامل في الفرق الهندسية أن المليشيات كانت قد زرعت مثل هذه الألغام بأعداد هائلة جداً في منازل المواطنين والطرقات العامة والمزارع وأوقعت عشرات الضحايا من السكان الأبرياء .

يذكر بأن المليشيات الحوثية عمدت قبل فرارها من مناطق سيطرتها إلى تفخيخ المباني العامة والمنشئات الحيوية والطرقات العامة والجسور ومنازل المواطنين كخطوة إنتقامية منها عند خسارتها للمناطق التي كانت تحت سيطرتها .



