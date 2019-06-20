مدير مديرية لودر يشكر المؤسسة الاقتصادية على دعمها لتخفيف معاناة عمال النظافة

وجه مدير عام مديرية لودر بمحافظة أبين رسالة شكر الى مدير المؤسسة الاقتصادية لتعاونها في تخفيف معاناة عمال النظافة بالمديرية. وساهمت المؤسسة في توفير سيارة نظافة لعمال النظافة بمديرية لودر والتي من شأنها أن تخفف من معاناة عمال النظافة وتساعدهم كثيراً في القيام بعملهم . وقال مدير البريقة وبينما نعبر عن عرفاننا أبعث رسالة مليئة بالحب والتقدير والإحترام لمدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في توفير سيارة النظافة لعمال النظافة بمديرية لودر . فمهما نطقت لساني بفضلكم وخطت يدي بوصفكم وشكركم تظل مقصرة امام تعاونكم وكرمكم السخي

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