قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها.
وذكر شكري أن تصريحات أردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان الارهابي واحتضانه لنشر الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة.
حقن دفين ضد مصر
إلى ذلك، أشار إلى أن رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي باتت مكشوفة.
وأكد أن سلوك الرئيس التركي ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة ترد على تصريحات اردوغان بلغة حازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.