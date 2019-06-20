القاهرة ترد على تصريحات اردوغان بلغة حازمة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها.

وذكر شكري أن تصريحات أردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان الارهابي واحتضانه لنشر الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة.

حقن دفين ضد مصر

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إلى ذلك، أشار إلى أن رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي باتت مكشوفة.

وأكد أن سلوك الرئيس التركي ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات.