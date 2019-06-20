شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات سعودية جديدة بشأن السفر.. واستثناءات لمواطني دولتين عربيتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت صحيفة "عكاظ" عن إجراءات جديدة أقرت في شروط السفر بالنسبة للسعوديين والمقيمين في المملكة.

وذكرت الصحيفة أن المواطن المتزوج وعمره أقل من (21) يستثنى من موافقة ولي الأمر في إجراءات استخراج تصريح السفر من خلال خدمة "أبشر".

ونوهت بأن المديرية العامة للجوازات أكدت عدم مقدرة المواطن أو المواطنة على السفر باستخدام بطاقة الهوية الوطنية القديمة في حال إتمام إجراءات تجديدها دون استلامها، وشددت على ضرورة استخراج الهوية الوطنية الجديدة في حال تجديدها كون القديمة تعتبر لاغية ويشترط استلام الهوية الوطنية المجددة للسفر بها.

وشددت على أهمية أن لا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، فيما لا تعيق المخالفات المرورية إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة.

من ناحية أخرى، كشفت الجوازات عن إجراءات إصدار وتجديد جوازات السفر وتصاريح السفر لذوي الظروف الخاصة والتي تتطلب مراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مكاتب الرعاية الاجتماعية) عند رغبة الكافل إصدار أو تجديد الجوازات أو تصاريح السفر لهذه الفئة.

وكانت إدارة الجوازات أكدت إمكانية تسجيل الوافد "خرج ولم يعد" آليا، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة خروجه وعودته.

وأكدت الجوازات أن التعليمات تنص على أن من "خرج ولم يعد" يمنع من الدخول لمدة 3 سنوات إلا على كفالة صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، فيما يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية "هوية مقيم".

وشددت الجوازات على أن التعليمات تشترط سريان صلاحية "هوية مقيم" وصلاحية تأشيرة الخروج النهائي، هي 60 يوما من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية "هوية مقيم".

وعن تمديد تأشيرات الزيارة، أوضحت الجوازات أن التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد للتأشيرات 180 يوما ويمكن التمديد بشكل استثنائي لليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك.