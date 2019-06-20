شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: نمتلك تقنيات متطورة لايمكن اعتراضها ومستمرون في تصنيع الصواريخ والطائرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت ميليشيا الحوثي أنه أصبح لديها تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية التعامل معها، سيتم الكشف عنها خلال الايام المقبلة.

وقال متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، في حسابه على “فيس بوك”: “أصبح لدينا تقنيات متطورة لاتستطيع المنظومات الاعتراضية الأميركية وغيرها التعامل معها، وسنعلن بعضا من ذلك في مؤتمر صحفي”.

وأوضح سريع أن لديهم القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة ما يجعلهم قادرين على “الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات”، حسب وصفه.

وزعم سريع أن “الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية”.

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وهدد سريع بأنهم سيزيدون “مساحة الردع” في حال استمرار ما وصفه بـ”التصعيد والعدوان”.

ويتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إيران بدعم الحوثيين بالمال والتقنيات المتطورة للأسلحة على رأسها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.