شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية ”مسيرة” أطلقت باتجاه جيزان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، مساء اليوم، اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة جيزان الحدودية مع اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جيزان”.

وأوضح المالكي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية “واس” أن من وصفها بـ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية” تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة”.

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وأضاف المالكي “نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وزعم متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، في صفحته على “فيس بوك” أن “سلاح الجو المسير” التابع للحوثيين نفذ هجمات بعدد من طائرات قاصف K2 استهدفت مرابض الطائرات بدون طيار وأهداف عسكرية أخرى بمطار جيزان”.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق أنهم سيستهدفون بشكل يومي مواقع سعودية بينها “مطارات ومنشآت حساسة”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.