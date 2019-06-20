شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرة الإعلامية للإنتقالي: الوطن في حالة مخاض .. والنصر بات قريباً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس الانتقالي منصور صالح، اليوم، إن “الوطن في حالة مخاض، وهو دون شك مخاض عسير ، والنصر بات قريباً”.

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وأضاف في منشور له عبر “فيس بوك”، “وما هستيريا الخصم ومحاولاته توتير وتفجير الأوضاع في مناطق شتى من جنوبنا الحبيب ، إلاّ تأسياً بشمشون حين هدم المعبد على الجميع قائلاً علي وعلى إعدائي”.

وأوضح: “فيا أيها الجنوبيون أنتم ورثة أرضكم وأنتم الباقون عليها ، فحافظوا على وطنكم ، واحموا نسيجكم الاجتماعي من التمزق، صونوا ممتلكاتكم وثرواتكم، وفوتوا على اللصوص فرص الفتنة فيما بينكم، ووجهوا قواكم لمعركتكم الحقيقية مع عدوكم المشترك القادم من وراء الحدود”.