شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي: عناصر مرتبطة بقطر تعمل على تأجيج الأوضاع في المناطق المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب ، ان عناصر مرتبطة بقطر تعمل على تأجيج الأوضاع في المناطق المحررة، مستخدمة وسائل الإعلام.

وقال في تغريدة على تويتر ": "عيال قطر في الملف اليمني وتشكيلاتهم حرشة ساذجة في معركة الدولة اليمنية، مضيفا: "وهذا يفسر التحليلات التي تجعلهم اكتمال للجريمة الحوثية أيًا كانت الأقنعة التي يلبسونها".

وشنت وسائل اعلاميه اشاعات مكثفة خلال الأيام الماضية حول انفجار الوضع العسكري في عدن ومحافظات أخرى.

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