شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: رصدنا صاروخ باليستي اطلق من جامعة صنعاء وسقط شرق عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، أنه رصد صاروخ باليستي أطلق من حرم جامعة صنعاء الحكومية، بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية “واس” إنه وفي تمام السادسة وثلاث وأربعون دقيقة (6:43) من صباح اليوم ، رصدت منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء في أمانة العاصمة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وأوضح المالكي أن من وصفها بـ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية” لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم مايعد جريمة حرب، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.

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وبلغت الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه السعودية 277 صاروخاً حتى 12 يونيو الماضي.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.