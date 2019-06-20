شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مشائخ ووجهاء وأعيان "وصاب العالي " بمحافظة ذمار يهددون ميليشات الحوثي "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي ان عصابة حوثية اقدمت على منع أبناء مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار ، من استخدام الانترنت

وأوضح المصدر ان عصابة تابعة لميليشيات الحوثي بقيادة "سالم قايد صالح العدني " واخرين بالاعتداء على منازل المواطنين

وأشار المصدر الى ان أفراد العصابة الحوثية بعزلة الجراني ، وصاب العالي قاموا بالاعتداء على شبكات الانترنت بالعزلة ونهب بعضها وتكسير البعض الاخر ، ومنعوا الشباب من استخدام النت من خلالها

من جانبه قال مصدر قبلي في تصريح خاص لليمن السعيد ان ماقامت به الميليشيات بقيادة العدني لن يمر على خير وانه يجب على العدني ان يعرف ان هناك وجاهات وشخصيات اعتبارية في المنطقة تعدى عليها حينما يرتكب مثل هذه الحماقات وان الرد سيكون قاسي من اجل ان يعرف كل شخص حجمة ومكانه الطبيعي

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