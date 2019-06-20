شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة صاروخية تستهدف السعودية .. ترمب على علم والتحالف يتوعد برد عاجل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي الخميس أنه عند الساعة ( 22:23 ) من مساء الأربعاء سقط مقذوف حوثي معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات) .

وأوضح أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها - ، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتابع مشدداً على أن استهداف المنشآت المدنية يرقى إلى جريمة حرب. وأضاف أن "اعتراف تلك الميليشيات الإرهابية يثبت أيضاً حصولها على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)."

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إلى ذلك، ختم المالكي قائلاً: "إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي" ، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية ، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية."

واعلن الحوثيون استهداف محطة كهرباء الشقيق في جازان جنوبي السعودية بصاروخ من نوع كروز

فيما قال البيت الأبيض انه تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في السعودية.