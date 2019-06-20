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شاهد بالفيديو .. لحظة اسقاط طائرة مسيرة في العاصمة صنعاء واحتراقها وسط حي سكني

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عدن - ياسمين التهامي - تداول صحفيين وناشطين على منصات التواصل الإجتماعي، فيديو قيل إنه لإسقاط طائرة مسيرة في سماء صنعاء، اليوم الخميس.

 

ويظهر الفيديو المتداول لحظة إسقاط الطائرة وسط حي سكني واحتراقها بجوار أحد المنازل، ولم يتبين بعد الجهة التي تتبعها الطائرة.

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ولم يتم التحقق لـ “المشهد اليمني”، من أن الطائرة التي عرضت في الفيديو سقطت اليوم، أم أنها سقطت من وقت سابق.

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