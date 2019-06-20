شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان لمحافظ محافظة شبوة يكشف الحالة الأمنية في المحافظة بعد اشتباكات ليلية في عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو صباح اليوم إنهاء الاشتباكات والتوتر المسلح في عاصمة المحافظة بعد ساعات من المواجهات بين الجيش وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين وفق مصادر محلية.

وقال المحافظ في تغريدة له في تويتر ان الرهان على جر محافظة شبوة للعنف رهان خاسر فشبوة دائما تخيب امال الطامعين في سقوطها في مستنقعات العنف، حسب إعلام السلطة المحلية في المحافظة. .

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وحيا المحافظ بن عديو أبناء المحافظة الذين قال إنهم تناسو خلافاتهم ولبو نداء الحفاظ على السلم وذلك بعد انسحاب قوات النخبة الشبوانية من مواقع الاستحداثات الاخيرة في مدينة عتق .

وكانت قوات النخبة الشبوانية قد انسحبت من جميع المواقع المستحدثه في عاصمة المحافظة خلال اليومين الماضية .

وجاء الانسحاب نتيجة وساطة قامت بها شخصيات اجتماعية في المحافظة ادت لعودة الوضع الامني في عاصمة المحافظة لما كان عليه قبل ايام وعاودت القوات الامنية التابعة للحكومة الانتشار في عاصمة المحافظة قبل لحظات .