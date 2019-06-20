شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. السفير الأمريكي يجدد دعم بلاده للحكومة الشرعية وجهود عملية السلام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم حكومة بلاده لإنجاح العملية السياسية في اليمن، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، له في العاصمة المؤقتة عدن.

ورحب رئيس الوزراء، بالسفير الأمريكي، واستعرض الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، والبرامج المشتركة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بينها الوكالة الأمريكية للتنمية.

وتطرق الدكتور معين، إلى تحذير مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا هذا الأسبوع، بسبب تحويلها لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وقال إن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن هو عبر دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة وتعافي الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.

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وأكد أن الحكومة لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد ممارسة المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية، ولفت إلى أن جماعة الحوثي تقوم بنهب المساعدات المخصصة للمواطنين اليمنيين الذين يعانون بسبب الحرب، وأن أمريكا تعد إحدى الدول الكبرى في العالم وأحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين لليمن، ويقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

كما أكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات لكافة محافظات الجمهورية بدون استثناء، وأن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وجدد الدعوة لانتقال مقرات المنظمات للعمل في عدن، وأشار إلى أهمية دعم خطط الحكومة الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية المختلفة ودفع المرتبات، منوهاً باعتماد الحكومة خلال الثمانية الأشهر الماضية نحو 90 ألفاً لكشوفات المرتبات في القطاع العام.

من جانبه جدد السفير الأمريكي، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة في عملية السلام وفقاً للمرجعيات والمسارات المحددة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب، كما أكد حفاظ الولايات المتحدة على مبادئها بشأن عمل الأمم المتحدة للحفاظ على مصداقية الجهود الأممية في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة والسفير بوزارة الخارجية فؤاد محمد مهيوب.