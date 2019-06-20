شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل أردنيا بتهمة التجسس لإيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس اعتقال أردني متهم بالعمل لصالح إيران في الضفة الغربية.

وألقى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) في الـ17 من أبريل/نيسان الماضي القبض على الرجل الذي يدعى ثائر شفعوت، لكن اعتقاله بقي سرا حتى الخميس.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأردني تلقى أوامر بإنشاء علاقات تجارية في إسرائيل والضفة من أجل توفير قاعدة للاستخبارات الإيرانية.

Advertisements

واتضح خلال التحقيق معه أنه دخل إلى إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية من أجل تنفيذ مهام من شأنها إقامة بنى تحتية في إسرائيل والضفة لتستخدمها المخابرات الإيرانية لمهام سرية.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإن “الجاسوس دخل إسرائيل بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2018، بعد استلام تعليمات من عملاء إيرانيين في لبنان وسوريا”.

وبدأت العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية في لبنان حيث التقى ضابطين يتحدثان العربية عرفا عن نفسيهما بـ”أبو صادق” و”أبو جعفر”.

وأدين شفعوت في حزيران/يونيو بـ10 تهم شملت الاتصال بعملاء أجانب، والتواصل مع منظمة معادية، ومحاولة جلب أموال العدو إلى المنطقة.